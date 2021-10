Zaradi vrha EU-Zahodni Balkan pričakovati občasne zapore cest

Ljubljana, 4. oktobra - Zaradi vrha EU-Zahodni Balkan, ki bo v torek in sredo potekal na Brdu pri Kranju, bodo na določenih relacijah občasne zapore prometa, so opozorili na policiji. Voznike so pozvali, naj upoštevajo navodila policistov in naj se na pot odpravijo prej kot običajno.