Dostavko bo v Piranu dejaven tudi pozimi

Piran, 10. oktobra - Električno vozilo Dostavko bo uporabnikom lajšalo dostop in dostavo v staro mestno jedro Pirana tudi v zimskih mesecih. Brezplačna storitev prevoza potnikov in blaga bo na voljo vse dni med 9. in 17. uro, razen ob ponedeljkih in torkih. Kot ugotavljajo v Okolju Piran, je storitev, ki jo opravljajo od leta 2014, dobro sprejeta.