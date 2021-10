Profesor Stožer: Nobelova nagrada za pomemben dodatek v mozaiku znanja o zaznavanju

Maribor, 4. oktobra - Nobelovo nagrado za fiziologijo ali medicino sta si David Julius in Ardem Patapoutian zaslužila, ker sta priskrbela ključen dodatek v mozaiku znanja o zaznavanju dotika in temperature, s tem pa po že nagrajenih dosežkih na področju vida, sluha in okusa zapolnila manjkajoči košček med človeškimi čutili, je za STA povedal profesor Andraž Stožer.