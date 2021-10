Babiš zanika navedbe iz Pandorinih dokumentov

Praga, 4. oktobra - Češki premier Andrej Babiš je zanikal navedbe iz t. i. Pandorinih dokumentov, da naj bi prek slamnatih podjetij kupil več nepremičnin na francoski Azurni obali. V češki opoziciji so od premierja zahtevali pojasnila. Češka policija pa je napovedala preiskavo navedb. Poročanje medijev so zavrnili tudi v Kremlju in na jordanskem dvoru.