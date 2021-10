V Sloveniji čez 14 dni mednarodna vojaška vaja Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost

Ljubljana, 4. oktobra - Slovenska vojska je na virtualni novinarski konferenci predstavila skupno mednarodno vojaško vajo Zaščita, reševanje in vojaška mobilnost, ki bo v Sloveniji potekala med 18. in 29. oktobrom. Vaja bo namenjena krepitvi pripravljenosti vojske za sodelovanje v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, so sporočili z obrambnega ministrstva.