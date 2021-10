Osnovna šola Otočec in tamkajšnji vrtec z novimi dodatnimi prostori

Novo mesto/Otočec, 4. oktobra - Prostore novega prizidka Osnovne šole Otočec so danes prvič obiskali vrtičkarji, ki so pred tem obiskovali bližnji otroški vrtec Lešnica, prihodnji teden pa bo v novih dodatnih prostorih stekel tudi šolski pouk. Gradnja in oprema prizidka sta skupaj stali nekaj več kot 2,5 milijona evrov, država bo prispevala nekaj več kot 1,2 milijona evrov.