Forum Tomizza letos na temo solidarnosti

Koper, 4. oktobra - Že 22. mednarodno obmejno srečanje Forum Tomizza, ki bo spet potekalo v živo in bo ponovno združevalo Koper, Umag in Trst, bo potekalo pod geslom Solidarite. Kot je pojasnila Irena Urbič, so s francoskim izrazom za solidarnost priklicali v spomin gesla francoske revolucije, s tem pa so želeli opozoriti na žlahtno tradicijo evropske kulture.