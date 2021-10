IEA za večje naložbe v trg čistega vodika

Pariz, 4. oktobra - Države bi morale za uspešen prehod v nizkoogljično družbo po mnenju IEA več vlagati v tehnologijo za proizvodnjo in shranjevanje nizkoogljičnega vodika. V ta razvoj bi morale do leta 2030 vložiti 1200 milijard dolarjev. Doslej je za to s strani vlad predvidenih 37 milijard, s strani zasebnega sektorja pa 300 milijard dolarjev.