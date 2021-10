Slovenski evropski poslanci o pomenu vključitve Zahodnega Balkana v EU

Ljubljana, 4. oktobra - Prihajajoči vrh EU in Zahodnega Balkana na Brdu pri Kranju v organizaciji slovenskega predsedstva Svetu EU ponuja priložnost za vnovično potrditev evropske perspektive držav regije, so danes v spletni razpravi Lahko EU pozabi na Balkan? poudarili slovenski evropski poslanci. Opozorili so, da bo pot do vstopa balkanskih držav v EU težka in dolga.