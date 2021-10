Novo mesto, 4. oktobra - Novomeški policisti so v soboto zvečer obravnavali voznika, ki je na parkirnem prostoru na Westrovi ulici trčil v drugo vozilo in pobegnil. Vozilo in 65-letnega voznika so izsledili ter ga preverili z alkotestom, ki je pokazal 0,32 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka.