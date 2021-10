Začel se je spletni knjižni sejem Knjige n@ recept 3.0

Ljubljana, 4. oktobra - Založba ZRC je v sodelovanju z domačimi založbami pripravila tretji spletni knjižni sejem Knjige n@ recept 3.0. Kot so zapisali, "v sodelovanju s številnimi domačimi založbami že tretjič predpisujejo knjige za znosnejši danes in boljši jutri". Na spletnih stojnicah je na voljo široka paleta naslovov z različnih področij humanistike in družboslovja.