Prodajalcem sadja in zelenjave na stojnicah za 280.000 evrov glob

Ljubljana, 4. oktobra - Inšpektorji so letos opravili več kot 450 nadzorov pri sezonskih prodajalcih sadja in zelenjave na stojnicah po državi. Pri tem so ugotovili več nepravilnosti ter do 20. septembra izrekli za 281.900 evrov glob in zasegli skoraj 600 kilogramov sadja in zelenjave. Ostali prekrškovni postopki so še v teku.