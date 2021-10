Ob tednu dojenja opozorila o pozitivnih učinkih dojenja in potrebi po njegovem spodbujanju

Ljubljana, 4. oktobra - V zbornici zdravstvene nege ter Društvu svetovalcev za laktacijo in dojenje Slovenije ob tednu dojenja izpostavljajo velike prednosti tovrstnega prehranjevanja dojenčkov in otrok tako za matere in dojenčke kot širšo družbo. Izpostavljajo dolžnost zdravstvenih delavcev in javnega zdravstva, da s svojimi izkušnjami dojenje aktivno spodbujajo.