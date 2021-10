V Ribnici bodo prenovili bazen

Ribnica, 6. oktobra - Predstavniki Občine Ribnica in podjetja CBE iz Ljubljane so danes podpisali pogodbo o rekonstrukciji in prenovi bazena v Športnem centru Ribnica. Z deli nekaj manj kot 1,9 milijona evrov vrednega projekta bodo začeli sredi tega meseca, končana pa naj bi bila do poletja prihodnje leto.