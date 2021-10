Evropske borze večinoma negativno

Frankfurt/Pariz/London, 4. oktobra - Osrednje evropske borze so današnji dan začele s padci. Vlagatelji pozorno spremljajo dogajanje okoli kitajskega nepremičninskega velikana Evergrande, ki se utaplja v dolgovih. Podjetje je danes zaustavilo trgovanje s svojimi delnicami v Hongkongu, in sicer do objave informacije glede "večje transakcije". Evro medtem pridobiva.