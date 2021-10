Evergrande ustavil trgovanje z delnicami v Hongkongu

Hongkong, 4. oktobra - Kitajski nepremičninski velikan Evergrande je danes zaustavil trgovanje s svojimi delnicami v Hongkongu, in sicer do objave obvestila glede "večje transakcije", so sporočili iz podjetja. Medtem so se pojavile informacije, da naj bi večinski delež v Evergrandovi veji za upravljanje nepremičnin kupilo podjetje Hopson Development Holdings.