Singapur, 4. oktobra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Oči vlagateljev so uprte v današnje srečanje Organizacije držav izvoznic nafte (Opec) in zavezniških držav z Rusijo na čelu, skupaj znanih kot Opec+, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.