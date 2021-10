Izčlenitev trgovinske dejavnosti Name na Namo In zaključena

Ljubljana, 4. oktobra - Proces izčlenitve trgovinske dejavnosti iz družbe Nama na novoustanovljeno družbo Nama In se je z vpisom v sodni register 1. oktobra uspešno zaključil, so iz Name sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Hkrati se je spremenilo tudi ime matične družbe, ki je sedaj Nama, upravljanje z nepremičninami.