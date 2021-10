Vreme: Danes v osrednji in vzhodni Sloveniji povečini sončno

Ljubljana, 4. oktobra - Danes bo v osrednji in vzhodni Sloveniji povečini sončno. Na zahodu bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, ki jih bo največ v Posočju. Najvišje dnevne temperature bodo na severozahodu okoli 18, drugod od 20 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na vzhodu deloma jasno in do večera še večinoma suho. Drugod bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo občasno deževalo. Padavine se bodo občasno razširile nad osrednjo Slovenijo. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Še bo pihal veter južnih smeri, ob morju okrepljen jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, ob morju okoli 19, najvišje dnevne v alpskih dolinah okoli 17, drugod od 19 do 25 stopinj Celzija.

Obeti: V sredo bo deževno in hladneje. Proti večeru bo zapihal severovzhodnik, na Primorskem burja. V četrtek bo oblačno, dež bo na zahodu ponehal. Še bo vetrovno.

Vremenska slika: Nad zahodno Evropo je obsežno ciklonsko območje s središčem severno od Škotske. Vremenska fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo priteka nad naše kraje z jugozahodnimi vetrovi topel in postopno bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sosednjih pokrajinah Italije ter v Gorskem Kotarju pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno deževalo. Drugod bo pretežno jasno vreme. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

V torek se bodo padavine počasi širile proti vzhodu, vmes bodo tudi posamezne nevihte. V krajih vzhodno od nas bo do večera deloma jasno in suho. Pihal bo veter južnih smeri, ob Jadranu okrepljen jugo.

Biovreme: Danes bodo občutljivi ljudje imeli manjše vremensko pogojene težave. V torek čez dan se bo vremenska obremenitev krepila.