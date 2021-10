Ljubljana, 3. oktobra - Nogometaši Empolija so v 7. krogu italijanskega prvenstva gostovali pri Romi in izgubili z 0:2. Vodilni Napoli pa je na gostovanju pri Fiorentini zmagal z 2:1 in je tako še vedno stoodstoten. Na zadnji tekmi je Atalanta proti Milanu izgubila z 2:3.