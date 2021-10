Razmere na slovenskih cestah ob 19. uri

Na vipavski hitri cesti je pred priključkom Selo proti Vrtojbi zaradi nesreče oviran promet.

Na primorski avtocesti je med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani zaradi okvare vozila zaprt počasni pas.

Na primorski avtocesti pred razcepom Srmin in pred priključkom Črni Kal proti Ljubljani, potovalni čas se podaljša za približno 10-15 minut.

Na mejnem prehodu Slovenska vas je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba eno do dve uri.

Na mejnem prehodu Gruškovje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure.

Na mejnem prehodu Jelšane je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure.

Na mejnem prehodu Obrežje je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba do pol ure.

Na mejnem prehodu Starod je za vstop v državo z osebnim vozilom čakalna doba prav tako do pol ure.

Cesta Zidani Most-Hrastnik bo zaprta do 19. ure v Zidanem Mostu zaradi sanacije nivojskega prehoda, obvoz je urejen.

Na cesti Ribnica na Pohorju-Brezno bo v Podvelki zaprt most čez Dravo do 4. oktobra do 20. ure, obvoz je urejen.

Na primorski avtocesti:

- Med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

- Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

- Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Na mejnem prehodu Vič, na Koroškem, bo do aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone zaradi obnove mostu na avstrijski strani.

Do 21. ure na slovenskih cestah velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 t.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si