V ponedeljek predvidoma pogovor Pahorja s protestnikom Stevanovićem

Ljubljana, 3. oktobra - Predsednika stranke Resni.ca Zoran Stevanović, ki je vabil na sredine proteste, se bo v ponedeljek dopoldne srečal s predsednikom republike Borutom Pahorjem, so sporočili iz stranke. V uradu predsednika so v zvezi s tem za STA dejali le, da je predsednik obljubil dialog in da se bo tega držal.