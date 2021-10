Na lokalnih volitvah v Gruziji največ glasov vladajoči stranki

Tbilisi, 3. oktobra - Na lokalnih volitvah v Gruziji, ki jih je zasenčila aretacija nekdanjega predsednika države Mihaila Sakašvilija, je bila po uradnih podatkih deležna največ podpore vladajoča stranka Gruzijske sanje. Po oceni Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse) so volitve zaznamovale obtožbe o ustrahovanju in kupovanju glasov.