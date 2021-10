Kitajska vojaška letala znova v zračnem prostoru Tajvana

Taipei/Washington, 3. oktobra - Kitajska vojaška letala so danes znova priletela v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe. Potem ko so v zadnjih dveh dneh našteli po 38 in 39 kitajskih bojnih letal, kar je največji vdor v tajvansko identifikacijsko območje zračne obrambe doslej, je obrambno ministrstvo v Taipeiju danes poročalo o 16 kitajskih letalih.