Zaradi pomanjkanja čipov ustavljata obrate tudi Volkswagen in Ford

Berlin/Washington, 3. oktobra - Zaradi svetovnega pomanjkanja čipov, ki omejuje proizvodnjo, so ta teden napovedale začasno zaprtje obratov v Nemčiji kar tri avtomobilske družbe. Po Oplu sta to storila še Volkswagen in Ford. Pri Oplu so napovedali zaprtje do naslednjega leta, kar predstavlja najdaljšo takšno ustavitev proizvodnje doslej, poroča francoska tiskovna agencija AFP.