Ljubljana, 2. oktobra - S tekmama v Ljubljani in Domžalah se je začela nova sezona državnega prvenstva za košarkarice. Mariborčanke so premagale pomlajeno zasedbo Ježice z 71:69, Domžale pa so ob povratku v prvoligaško druščino izgubile s Pro-Bit Konjicami s 66:68.