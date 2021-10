Milanski Inter slavil v Sassuolu, Juventusu mestni derbi

Rim, 2. oktobra - Milanski Inter je v sedmem krogu italijanskega nogometnega prvenstva v gosteh premagal Sassuolo z 2:1 in po nepopolnem krogu napredoval na drugo mesto. Juventus je v mestnem obračunu ukanil Torino z 1:0 in se po bledem uvodu v sezono počasi prebija proti vrhu lestvice, Salernitana pa je na kolena položila Genoo in dosegla prvo zmago v tej sezoni.