Kamničanke do zanesljive zmage, težave Mariborčank

Ljubljana, 2. oktobra - Državne prvakinje iz Kamnika so z zanesljivo zmago začele novo sezono odbojkarskega prvenstva, medtem ko so imele odbojkarice Nove KBM Branika precej težav v 1. krogu tekmovanja. Do zmag sta prišli še moštvi Ankarana proti GEN-I Volleyju (3:1) ter Sip Šempetra proti Luki Kopru (3:1).