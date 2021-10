United in Everton zamudila skok na vrh, Chelsea pač ne

London, 2. oktobra - Nogometaši Manchester Uniteda in Evertona so se za uvod v 7. krog angleškega državnega prvenstva razšli z neodločenim izidom 1:1 ter s tem zamudili skok na vrh prvenstvene lestvice. Bolje se je odrezal Chelsea, ki je na svojem stadionu ugnal Southampton s 3:1 in se povzpel na prvo mesto razpredelnice.