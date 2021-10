Leipzig, 2. oktobra - Nogometaši Leipziga so v zadnji današnji tekmi 7. kroga nemške lige premagali Bochums s 3:0 in se na lestvici pomaknili na osmo mesto. Tik pod vrh sta se po današnjih zmagah prebila Borussia Dortmund in Freiburg, vodilni Bayern bo igral v nedeljo z Eintrachtom.