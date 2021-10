Roglič še drugič v karieri slavil na dirki po Emiliji

Bologna, 2. oktobra - Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zmagovalec jesenske italijanske klasike po Emiliji. Na 195,3 km dolgi trasi od Casalecchia di Rena do vrha na San Luci nad Bologno je 31-letni Kisovčan ugnal Portugalca Joaa Almeido in Kanadčana Michaela Woodsa. Drugi slovenski predstavnik Tadej Pogačar dirke ni zaključil.