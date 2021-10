V petek potrdili 993 okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 2. oktobra - V petek so opravili 4993 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom in pri tem potrdili 993 okužb, je objavila vlada. Pozitivnih je bilo 19,9 odstotka opravljenih testov. V bolnišnicah zdravijo 426 covidnih bolnikov, to je sedem več kot dan prej. Med njimi jih 118 potrebuje intenzivno nego, šest več kot dan prej. Umrlo je pet covidnih bolnikov.