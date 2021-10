Na mejnih prehodih Dragonja in Sečovlje čakajo do eno uro, na mejnih prehodih Jelšane in Starod do 30 minut. Tovorna vozila čakajo na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v Slovenijo eno uro.

Na mejnem prehodu Vič, na Koroškem, bo do aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol zaradi obnove mostu na avstrijski strani.

Osebna vozila čakajo na mejnem prehodu Gruškovje pri vstopu v Slovenijo do 30 minut.

Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni in prehitevalni pas, pas pri priključku na Celovško cesto proti razcepu Zadobrova. Promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol je iz Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. V času prometnih konic pričakujejo zastoje.

Do ponedeljka do 20. ure bo na cesti Ribnica na Pohorju-Brezno, v Podvelki, zaprt most čez Dravo, obvoz je urejen.

Do nedelje bo med 7. in 19. uro zaprta cesta Zidani Most-Hrastnik, v Zidanem Mostu, zaradi sanacije nivojskega prehoda, obvoz je urejen.

Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in priključkom Kozina promet poteka v obe smeri po enem pasu. Priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec.

Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana/vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaradi del zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si