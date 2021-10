Talibani nizozemske tolmače pozvali na sodišče

Haag, 2. oktobra - Talibani so na sodišče pozvali tolmače, ki so pred njihovim prevzemom oblasti delali za Nizozemsko, je v petek poročala nizozemska javna televizija NOS. Talibani so tolmačem zagrozili, da bodo v primeru, da se na poziv ne odzovejo, kaznovali njihove družinske člane. Tolmači se pred talibani skrivajo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.