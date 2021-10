Vreme: Na Primorskem precej jasno, drugod se bo jasnilo čez dan

Ljubljana, 2. oktobra - Danes bo v zahodni Sloveniji pretežno jasno. Drugod bo dopoldne še oblačno, nato se bo jasnilo. Zgornja meja nizke oblačnosti je med 1400 in 1600 metri nadmorske višine. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo v zahodni in delu osrednje Slovenije pretežno oblačno, občasno bodo krajevne padavine, ki bodo pogostejše v hribovitih krajih na zahodu, ob morju pa bo večinoma suho. V vzhodni polovici Sloveniji bo sončno. Čez dan se bo krepil jugozahodni veter, ob morju jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 12, na Primorskem okoli 14, najvišje dnevne od 20 do 25, na severozahodu okoli 18 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo vreme podobno kot v nedeljo. V torek bo pretežno oblačno, občasno bo deževalo, več dežja bo v zahodni Sloveniji. Vmes bodo tudi posamezne nevihte. Pihal bo južni veter, ob morju jugo.

Vremenska slika: Nad vzhodno in jugovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. Nad naše kraje s šibkimi jugozahodnimi vetrovi v višinah doteka še nekoliko toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo deloma jasno, po nižinah sosednje Avstrije, Madžarske in Hrvaške pa se bo zjutraj in dopoldne zadrževala megla ali nizka oblačnost.

V nedeljo bo v sosednjih pokrajinah Italije, ob severnem Jadranu ter v Gorskem Kotarju pretežno oblačno, predvsem v hribovitih krajih bo občasno deževalo. Drugod bo sončno vreme. Pihal bo jugozahodnik, ob severnem Jadranu jugo.

Biovreme: Vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi bo ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V nedeljo čez dan se bo vremenska obremenitev krepila, občutljivi ljudje bodo popoldne že imeli manjše vremensko pogojene težave.