Koronavirus v ZDA zahteval že več kot 700.000 življenj

Washington, 2. oktobra - Za covidom-19 je v ZDA do petka zvečer po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa umrlo že več kot 700.000 ljudi, število okužb pa je preseglo 43,6 milijona. Za pot od 600.000 do 700.000 mrtvih, kar je več, kot ima prebivalcev mesto Boston, je bilo v ZDA potrebnih tri mesece in pol.