Prodaja novih avtomobilov v ZDA septembra padla za 26 odstotkov

Detroit, 2. oktobra - V ZDA so septembra po ocenah podjetja Edmunds.com prodali le nekaj čez milijon novih avtomobilov, kar je 26 odstotkov manj kot septembra lani in predvsem posledica nadaljevanja pomanjkanja čipov in drugih delov. Po ugotovitvah Edmundsa, ki spremlja avtomobilsko statistiko, je bil september najslabši mesec v letošnjem letu.