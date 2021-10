Newyorški borzni indeksi z največjim tedenskim padcem po februarju

New York, 2. oktobra - Borzni indeksi Wall Streeta so si v petek opomogli, kar pa ni bilo dovolj, da bi preprečili največji tedenski padec po februarju. Na padec sta vplivala povečan donos na obveznice finančnega ministrstva in politična negotovost v Washingtonu glede zakonskih predlogov o dodatni proračunski porabi.