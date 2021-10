V Garaži bodo mladi spoznavali delo v tehničnih poklicih

Ajdovščina, 2. oktobra - Ajdovščina je mladim ponudila nov prostor za druženje in predvsem ustvarjanje. Učencem zadnje triade osnovnih šol in dijakom so ponudili nov mentorski program Garaža, ideja o njem se je porodila pri študentih tehničnih smeri, ki želijo mladim ponuditi možnost osvajanja novega znanja izven šolskih okvirov.