Petkovi protestniki tokrat tudi z opozorilom glede finančnega izčrpavanja STA

Ljubljana, 1. oktobra - Petkovi protestniki so na današnjem protestu na Trgu republike predsednika republike in poslance pozvali k takojšnjemu ukrepanju glede finančne situacije STA. Ob prihajajočih volitvah pa v protestniškem gibanju verjamejo, da se rešitev trenutne politične krize skriva v aktivnem politično angažiranem prebivalstvu in v povezani civilni družbi.