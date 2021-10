V ljubljanski garažni hiši zagorela električna vozila, sedem ljudi evakuirali

Ljubljana, 1. oktobra - V garažni hiši na Trdinovi ulici v Ljubljani je dopoldne prišlo do požara na električnih vozilih, ki so bila parkirana v kleti garažne hiše. Poškodovana so bila tri električna vozila. Gasilci so požar omejili in evakuirali sedem ljudi. Reševalci nujne medicinske pomoči so pregledali poškodovane osebe in jih šest prepeljali v UKC Ljubljana.