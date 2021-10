Lendavčani boljši od Šiškarjev

Ljubljana, 1. oktobra - Nogometaši Nafte 1903 so v 10. krogu 2. slovenske nogometne lige premagali Ilirijo 1911 z 2:1 (2:0). Za Lendavčane, ki so po nepopolnem krogu napredovali na šesto mesto, sta zadela Vedran Vinko v peti in Burai Erik Csaba v 19., za Šiškarje pa je edini zadetek dosegel Milan Đajić v 47. minuti.