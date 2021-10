Prva in druga nosilka za zmago v Nursultanu

Nursultan, 1. oktobra - Kazahstanka Julija Putinceva in Belgijka Alison Van Uytvanck sta finalistki teniškega turnirja WTA v Nursultanu. Prvopostavljena Putinceva je v polfinalu turnirja z nagradnim skladom 235.238 dolarjev premagala Švedinjo Rebecco Peterson s 6:2 in 6:4, drugopostavlena Belgijka pa je bila boljša od Romunke Jaqueline Cristian s 6:3 in 6:3.