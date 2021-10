Na srečanju generalnih direktorjev evropskih držav za področje mladine v ospredju vključevanje in participacija mladih

Maribor, 1. oktobra - V okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU so se danes v Mariboru sestali generalni direktorji evropskih držav za področje mladine. Med drugim so razpravljali o tem, kako mlade vključiti in podpreti v času okrevanja po epidemiji ter jim omogočiti priložnosti za aktivno udejstvovanje v družbi, so sporočili z urada za mladino.