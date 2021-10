Razmere na slovenskih cestah ob 16.25 uri

Zastoj je na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom na Celovško cesto proti Štajerski, na primorski avtocesti med Kozino in Kastelcem proti Kopru. Predor Kastelec občasno zapirajo zaradi varnosti. Prav tako je zastoj tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Ljubljano ter na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski.

Zastoj je na regionalni cesti Logatec-Kalce v obe smeri. Zastoj je tudi na cestah Brod-Črnuče in Tomačevo-Črnuče.

Promet je upočasnjen ponekod na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč zaradi popoldanske konice.

Okvara avtobusa je na štajerski avtocesti med Domžalami in Krtino proti Mariboru.

Na mejnem prehodu Vič, na Koroškem, bo do aprila prepovedan promet za tovorna vozila nad 7,5 tone zaradi obnove mostu na avstrijski strani.

Na severni ljubljanski obvoznici je zaradi poškodovanega vozišča zaprt vozni pas pri priključku na Celovško cesto proti razcepu Zadobrova. Promet za tovorna vozila nad 7,5 tone je iz Gorenjske in Primorske proti Štajerski preusmerjen na ljubljansko južno in vzhodno obvoznico. V času prometnih konic pričakujemo zastoje.

Čakalna doba je na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje in Gruškovje. Na mejnem prehodu Jelšane čakajo vozniki osebnih vozil pri izstopu iz države do pol ure. Na mejnem prehodu Gruškovje čakajo vozniki tovornih vozil za vstop v državo eno uro in petnajst minut, na mejnem prehodu Obrežje pa čakajo vozniki tovornih vozil pri vstopu v državo do pol ure.

Na primorski avtocesti med razcepom Srmin in priključkom Kozina poteka promet v obe smeri po enem pasu, priključek Kastelec je zaprt v obe smeri, obvoz je preko priključkov Črni Kal in Kozina.

Na priključku Vrhnika je zaprt izvoz iz smeri Kopra, obvoz je preko priključka Logatec. Med Gabrkom in Fernetiči je zaprt priključek Sežana vzhod iz smeri Italije proti Gabrku.

Na dolenjski avtocesti je zaprt priključek Brežice iz smeri Ljubljane proti Obrežju.

Na pomurski avtocesti je zaprt priključek Vučja vas iz smeri Maribora proti Lendavi.

Podatki o trajnejših zaporah cest: www.promet.si