Na tekmi v Berlinu antisemitski navijaški incident

Berlin, 1. oktobra - Na sinočnji nogometni tekmi evropske konferenčne lige med ekipama Union Berlin in Maccabi Haifa je prišlo do incidenta, ko se je del navijačev domače ekipe z antisemitskimi vzkliki lotil gostujočih navijačev, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Na dogodke so se odzvali tudi v berlinskem klubu in jih ostro obsodili.