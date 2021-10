Za gradnjo namakalnih sistemov za več uporabnikov na voljo tri milijone evrov

Ljubljana, 1. oktobra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je danes v uradnem listu objavilo četrti javni razpis za gradnjo namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom. Za to je namenjenih tri milijone evrov nepovratnih sredstev, vloge pa bo mogoče vlagati med 25. oktobrom in 10. decembrom do 14. ure.