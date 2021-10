SBI TOP teden končal malenkost pod izhodiščem

Ljubljana, 1. oktobra - Indeks najpomembnejših podjetij SBI TOP je na Ljubljanski borzi danes končal malenkost pod izhodiščem. Izgubil je 0,15 odstotka in se oblikoval pri 1164,95 točke. Vlagatelji so ustvarili za okoli 1,18 milijona evrov poslov, od tega daleč največ z delnicami NLB. Največjo rast so zabeležile delnice Krke.