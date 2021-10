Policija išče očividce nesreče med starejšim kolesarjem in voznikom v Kobaridu

Ker neznani voznik avtomobila kolesarja ni prehiteval na primerni bočni razdalji, je s prednjim desnim delom avtomobila trčil v zadnje kolo kolesarja. Po trčenju je kolesarja odbilo v desno izven vozišča, kjer je tudi huje telesno poškodovan obležal na travnati površini.

Neznani voznik avtomobila se po trčenju ni zaustavil na kraju prometne nezgode in poškodovanemu kolesarju nudil pomoč, prav tako o nesreči ni obvestil policije ali druge pristojne službe za pomoč in reševanje, temveč je z vožnjo nadaljeval proti Kobaridu, so navedli na PU Nova Gorica.

Poleg policistov so na kraju nesreče posredovali tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in kolesarju do prihoda reševalcev nudili prvo pomoč.

Policisti še vedno zbirajo obvestila glede vseh okoliščin prometne nesreče, pri kateri gre za sum storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti. Ob tem pozivajo neznanega voznika in vse, ki bi lahko policiji nudili koristne informacije glede prometne nesreče, da se zglasijo na postaji prometne policije Nova Gorica, pokličejo na številko postaje 05 393 41 00 ali pišejo na elektronski naslov ppp_nova_gorica.pung@policija.si. Lahko pa se oglasijo tudi na katerikoli drugi najbližji policijski postaji oz. pokličejo interventno številko policije 113 ali anonimni telefon policije 080 1200, so še sporočili.