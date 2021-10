Zbornica zdravstvene nege opozarja na povečanje žaljive komunikacije bolnikov in svojcev

Ljubljana, 1. oktobra - Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije pred sobotnim mednarodnim dnevom nenasilja opozarja na vse več žaljive, agresivne in ogrožajoče komunikacije pacientov in njihovih svojcev, ki se ne strinjajo z epidemiološkimi ukrepi. Zdravstvene in socialno varstvene zavode pozivajo, da ob primerih nasilja ukrepajo.